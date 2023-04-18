В Украине продолжается автомобильная мобилизация: кому надо быть наготове
В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. В это время у гражданина или предприятия могут изъять транспортное средство на нужды армии.
Это происходит согласно Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации по военно-транспортной обязанности. Подробнее об автомобильной мобилизации – расскажет 24 Канал.
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Что известно об автомобильной мобилизации
Во время военного положения МВД представляет военкоматам данные о регистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций. Их могут передать на нужды ВСУ и других военных формирований.
У кого не могут изъять транспортные средства:
- дипломатические и консульские учреждения других стран;
- представительства международных и зарубежных организаций;
- иностранцы и люди, не имеющие гражданства;
- банки государственного сектора;
- предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;
- предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.
Так, правительство определяет необходимое количество транспорта для выполнения мобилизационных задач. Затем государственные администрации передают лимиты нужного количества автомобилей между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.
Во время процедуры автомобильной мобилизации техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля должны быть задокументированы, также рассчитывается его остаточная стоимость и проводится независимая оценка транспортного средства.Обратите внимание! После завершения военного положения руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в ТЦК и написать заявление о возвращении транспорта.
Усилят ли мобилизацию в Украине
Алексей Резников сообщал, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет нужды. План мобилизации до сих пор не завершен.
По словам министра, на сегодняшний день наш Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках.