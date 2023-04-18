В Украине продолжается автомобильная мобилизация: кому надо быть наготове

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. В это время у гражданина или предприятия могут изъять транспортное средство на нужды армии.

Это происходит согласно Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации по военно-транспортной обязанности. Подробнее об автомобильной мобилизации – расскажет 24 Канал.

К теме Усиление мобилизации в Украине: будут ли призывать всех

Что известно об автомобильной мобилизации

Во время военного положения МВД представляет военкоматам данные о регистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций. Их могут передать на нужды ВСУ и других военных формирований.

У кого не могут изъять транспортные средства:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди, не имеющие гражданства;

банки государственного сектора;

предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Так, правительство определяет необходимое количество транспорта для выполнения мобилизационных задач. Затем государственные администрации передают лимиты нужного количества автомобилей между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

Автомобильная мобилизация происходит только через военкоматы.

Во время процедуры автомобильной мобилизации техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля должны быть задокументированы, также рассчитывается его остаточная стоимость и проводится независимая оценка транспортного средства.

Усилят ли мобилизацию в Украине

После завершения военного положения руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в ТЦК и написать заявление о возвращении транспорта.

Алексей Резников сообщал, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет нужды. План мобилизации до сих пор не завершен.

По словам министра, на сегодняшний день наш Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках.