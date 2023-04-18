Це відбувається згідно із Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стосовно військово-транспортного обов’язку. Детальніше про автомобільну мобілізацію – розповість 24 Канал.

До теми Посилення мобілізації в Україні: чи будуть призивати всіх

Що відомо про автомобільну мобілізацію

Під час воєнного стану МВС подає до військкоматів дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій. Їх можуть передати на потреби ЗСУ й інших військових формувань.

У кого не можуть вилучити транспортні засоби:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Так, уряд визначає необхідну кількість транспорту для виконання мобілізаційних завдань. Після цього державні адміністрації передають ліміти потрібної кількості автомобілів між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Важливо! Автомобільна мобілізація відбувається тільки через військкомати.

Під час процедури автомобільної мобілізації технічний стан та мобілізаційна готовність авто має бути задокументованою, також розраховується його залишкова вартість та проводиться незалежна оцінка транспортного засобу.

Зверніть увагу! Після завершення воєнного стану керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до ТЦК і написати заяву на повернення транспорту.

Чи посилять мобілізацію в Україні

Олексій Резніков повідомляв, що посилювати мобілізацію в Україні наразі немає потреби. План мобілізації досі не завершено.

За словами міністра, на сьогодні наш Генштаб справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, і не відчуває браку в захисниках.