Автор карикатуры на Мухаммеда Вилкс погиб в автокатастрофе
Источник:Expressen
Карикатурист из Швеции Ларс Вилкс погиб в автокатастрофе. Это произошло на шведской трассе Е4 3 октября.
Вилкс известен миру как автор изображения исламского пророка Мухаммеда в форме собаки еще с 2007. С тех пор мужчина везде ездил с охраной из-за угроз местью.
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В Швеции в ДТП погиб автор карикатуры на пророка Мухаммеда
В 2007 году шведский художник-карикатурист Ларс Вилкс нарисовал эскиз скульптуры собаки. И все бы ничего, да к телу животного Вилкс дорисовал голову исламского пророка Мухаммеда.
Это вызвало возмущение мусульман во всем мире. Известная террористическая организация "Аль-Каида" объявила о награде за голову самого Вилкса – 100 тысяч долларов.
- С тех пор шведский художник жил в сопровождении охраны полиции.
- На него неоднократно нападали, обстреливали, его дом пытались сжечь.
В Дании в 2015 обстреляли помещение, где Вилкс проводил встречу / Фото Scanpix
В конце концов, Ларс Вилкс погиб, дожив до 75 лет – на юге Швеции на трассе Е4 с его автомобилем столкнулся грузовик, после чего обе машины охватил огонь.
Место аварии, в которой погиб Вилкс / Фото TT NEWS AGENCY
Жизнь в ДТП потеряли также и двое полицейских, которые были рядом с Вилксом. Но пока неизвестно, было ли это спланированное нападение, или несчастный случай. Водителя грузовика отвезли в больницу с травмами и допросили. Идет следствие.
Самые громкие скандалы с карикатурами, которые обернулись трагедиями
- В январе 2015 году на офис французского еженедельника Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда, напали. Тогда жизни потеряли 12 человек.
- Тем не менее журнал продолжил свою редакционную политику, постоянно публикуя провокационные изображения.
- Также во Франции в октябре 2020 юноша чеченского происхождения отрезал голову школьному учителю Самуэлю Пати – только потому, что тот якобы показывал детям карикатуры на Мухаммеда.
- Впоследствии 13-летняя ученица Пати призналась, что солгала о поведении учителя – просто боялась наказания за прогулы.