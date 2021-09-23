Автора сообщения оштрафовали, – Мендель о курьезе с перепутанными флагами в ОП
Источник:24 канал
Президент Польши Анджей Дуда приезжал в Украину в октябре 2020 года. Тогда в твиттере Владимира Зеленского сделали сообщение о встрече, но перепутали флаг Польши и Индонезии. Сеть просто вспыхнула обсуждениями, а автора сообщения в Офисе Президента оштрафовали.
Об этом экс-пресс-секретарь президента рассказала в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Мендель отметила, что не проверяла ни одной новости ни в соцсетях, ни на сайте ОП.
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"Ой, флаги. Нашего сммщика за это, кстати, оштрафовали. Тем не менее, я честно скажу, что в Канаду я не ездила. Я не проверяла ни одну новость ни в соцсетях, ни сайте президента", – сказала она.Справка. Был скандал и с Канадой, о чем упомянула экс-пресс-секретарь. В официальном отчете о визите Зеленского в Канаду на сайте ОП назвали столицей страны Торонто вместо Оттавы. Тогда еще оконфузилась Ирина Геращенко, которая неудачно потроллила ОП.
Мендель: Я бы не перепутала
Мендель заверила, что удивилась, когда узнала о перепутанной столице Канады.
"Я бы не перепутала, но обвинили меня. Много ошибок, в которых обвинили меня. Мы говорили со сммщиками и налаживали систему. Где-то они что-то не проверяли и публиковали в фейсбуке Офиса Президента. Это все надо было системно делать. Текст по-разному доходит до читателя", – пояснила экс-пресс-секретарь.
Она отметила, что часто такие курьезы случаются, когда пытаются подать информацию быстро.
"Если это быстрая реакция, надо быстро об этом дать, ведь расползется и все будет в слухах и конспирологии, как это у нас обычно. Иногда это бывает даже 5–15 минут", – подчеркнула Мендель.
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Курьезы в ОП: что известно
- В офисе Зеленского перепутали Латвию с Литвой. Также был курьез с Луцкой областью вместо Волынской.
- Во многие курьезные ситуация попадала и сама Юлия Мендель. В частности, она опубликовала сообщение с мишками брауни, которые подписала "Шестой – не совсем идеальный". В сети начали смеяться, ведь связали это с шестым президентом Зеленским.
- Обсуждали и то, как Мендель сообщала о COVID-19 у Владимира Зеленского. Она написала: "К сожалению... президент чувствует себя хорошо".