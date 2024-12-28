На фоне авиакатастрофы в Казахстане Азербайджан усилит правила относительно пребывания россиян

В МИД России сообщили о ведении новых изменений в законодательство относительно пребывания на территории государства иностранных граждан. В Азербайджане пообещали ввести встречные ограничения.

В МИД Азербайджана заявили, что "будут руководствоваться принципами взаимности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

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Почему Азербайджан изменит правила пребывания россиян

Недавно в России заявили, что с 1 января 2025 года срок временного пребывания иностранцев на территории государства составит лишь 90 дней в течение одного календарного года. Представительница МИД также отметила, что согласно правилам, иностранные граждане должны зарегистрироваться в течение 7 рабочих дней с даты пересечения государственной границы России.

Отметим, что по действующим правилам иностранцам разрешено находиться на российской территории 180 дней в течение года, то есть 90 дней в течение каждого полугодия.

Пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде отреагировал на такое решение России и заявил, что усиление требований к продолжительности пребывания в стране будут рассматриваться в контексте прав граждан Азербайджана.

В вопросах временного пребывания и миграции, как и в каждом внешнеполитическом вопросе, азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности. В связи с этим в ближайшие дни предполагается внесение изменений в правила пребывания граждан России на территории Азербайджанской Республики,

– добавил он.

Отметим, что ранее в Казахстане произошла авиакатастрофа с самолетом "Азербайджанских авиалиний", в результате которой погибли почти 40 человек. Однако пока неизвестно, является ли усиление правил относительно пребывания россиян на территории страны ответом на эту трагедию.