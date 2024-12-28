У МЗС Азербайджану заявили, що "керуватимуться принципами взаємності". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Азербайджанської Республіки.

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Чому Азербайджан змінить правила перебування росіян

Нещодавно в Росії заявили, що з 1 січня 2025 року термін тимчасового перебування іноземців на території держави становитиме лише 90 днів протягом одного календарного року. Представниця МЗС також зауважила, що згідно з правилами, іноземні громадяни мають зареєструватися впродовж 7 робочих днів з дати перетину державного кордону Росії.

Зазначимо, що за чинними правилами іноземцям дозволено перебувати на російській території 180 днів протягом року, тобто 90 днів впродовж кожного півріччя.

Прессекретар МЗС Азербайджанської Республіки Айхан Гаджізаде відреагував на таке рішення Росії та заявив, що посилення вимог до тривалості перебування в країні розглядатимуться у контексті прав громадян Азербайджану.

У питаннях тимчасового перебування та міграції, як і в кожному зовнішньополітичному питанні, азербайджанська сторона керуватиметься принципами паритету та взаємності. У зв'язку з цим найближчими днями передбачається внесення змін до правил перебування громадян Росії на території Азербайджанської Республіки,

– додав він.

Зазначимо, що раніше в Казахстані сталася авіакатастрофа з літаком "Азербайджанських авіаліній", внаслідок якої загинуло майже 40 людей. Проте наразі невідомо, чи посилення правил щодо перебування росіян на території країни є відповіддю на цю трагедію.