В Азербайджане из-за мощного землетрясения люди среди ночи покинули дома

4 июля 2023, 07:53
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Источник:

Национальная академия наук Азербайджана

В Азербайджане после полуночи 4 июля произошло мощное землетрясение. Его оценили в 5,5 балла.

Ночью улицы Баку стали очень людными

По данным Бюро исследования землетрясений, эпицентром природного явления стало Каспийское море. Подземные толчки произошли на глубине 35 километров в 00:01 по местному времени.

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Землетрясение было ощутимо для жителей Баку, Губы, Хачмаза, Сиазани, Сумгаита и прилегающих районов. По данным местных СМИ, жители столицы среди ночи вышли из своих домов. Они оставались на улице из-за страха новых толчков. В то же время на дорогах образовались сильные пробки.

Жители Баку вышли из домов из-за землетрясения: видео

 

Люди массово вышли из домов среди ночи: видео

 

Смотрите видео пробок на дорогах после землетрясения:

 

На видео местных жителей заметно, как в результате землетрясения тряслись люстры в домах.

Информации о разрушениях и пострадавших нет,
– сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

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  • В начале июня землетрясение зафиксировали в Полтавской области. Оно было самым сильным за последний год. Местные жители могли заметить колебания предметов в своих домах.
Автор: Софія Мінджоса