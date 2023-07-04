В Азербайджане из-за мощного землетрясения люди среди ночи покинули дома
Источник:Национальная академия наук Азербайджана
В Азербайджане после полуночи 4 июля произошло мощное землетрясение. Его оценили в 5,5 балла.
Ночью улицы Баку стали очень людными
По данным Бюро исследования землетрясений, эпицентром природного явления стало Каспийское море. Подземные толчки произошли на глубине 35 километров в 00:01 по местному времени.
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Землетрясение было ощутимо для жителей Баку, Губы, Хачмаза, Сиазани, Сумгаита и прилегающих районов. По данным местных СМИ, жители столицы среди ночи вышли из своих домов. Они оставались на улице из-за страха новых толчков. В то же время на дорогах образовались сильные пробки.
Жители Баку вышли из домов из-за землетрясения: видео
Люди массово вышли из домов среди ночи: видео
Смотрите видео пробок на дорогах после землетрясения:
На видео местных жителей заметно, как в результате землетрясения тряслись люстры в домах.
Информации о разрушениях и пострадавших нет,
– сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.
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