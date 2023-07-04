Уночі вулиці Баку стали дуже людними

За даними Бюро дослідження землетрусів, епіцентром природнього явища стало Каспійське море. Підземні поштовхи відбулися на глибині 35 кілометрів о 00:01 за місцевим часом.

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Землетрус був відчутний для мешканців Баку, Губи, Хачмазу, Сіазані, Сумгаїту та прилеглих районів. За даними місцевих ЗМІ, мешканці столиці серед ночі повиходили зі своїх будинків. Вони залишалися на вулиці через страх нових поштовхів. Водночас на дорогах утворилися сильні затори.

Мешканці Баку повиходили з будинків через землетрус: відео

Люди масово повиходили з будинків серед ночі: відео

Дивіться відео заторів на дорогах після землетрусу:

На відео місцевих мешканців помітно, як у результаті землетрусу тряслися люстри у будинках.

Інформації про руйнування та постраждалих немає,

– повідомили у міністерстві внутрішніх справ Азербайджану.

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