На Work․ua появились первые вакансии в "Азове": кого ищет бригада

"Азов" в сотрудничестве с Work.ua объявили о начале рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии". На крупнейшем в Украине сайте поиска работы появились вакансии в "Азове".

В "Азове" объяснили, что армии нужны люди разных профессий. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель командира по работе с личным составом 12 бригады спецназначения "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), пишет 24 Канал.

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"Азов" предлагает вакансии для 28 разных профессий

По его словам, залогом выживания личного состава на поле боя является его профессионализм и мотивация.

Каждый человек на своем месте делает боевое подразделение эффективным,

– сказал "Калина".

Он отметил, что "Азову" нужны пехотинцы, артиллеристы, танкисты, но в то же время и водители, автослесари, автоэлектрики, логисты, психологи и т.д.

На сайте Work.ua сейчас опубликованы вакансии для представителей 28 разных профессий с диапазоном зарплат от 25 000 до 125 000 гривен.

"Азов" инициировал рекрутинговую кампанию и пригласил к сотрудничеству на волонтерских началах креативное агентство Banda. Агентство предложило подход, который предусматривает, что каждая позиция рассматривается как вакансия.

Все новобранцы будут проходить боевую подготовку

Также соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно подчеркнул, что для компании это возможность показать, что рекрутинг в армию может проходить профессионально и целенаправленно, а не из-за вручения повесток.

Из-за неэффективной системы набора опытные специалисты оказываются в окопах, в то же время высококвалифицированную работу выполнять некому. Человек должен понимать, что армия тоже работа. А войско – тоже работодатель. Там, как и везде, нужны мотивированные и квалифицированные люди,

– сказал он.

В "Азове" объяснили, что все новобранцы будут проходить боевую подготовку и будут работать под руководством высокопрофессиональных командиров. В бригаде отметили, что предыдущий боевой опыт и служба в армии не обязательны для тех, кто хочет присоединиться к "Азову".

Директор Banda Agency Дмитрий Адабир рассказал, что они решили изменить подход и продемонстрировать, что современная армия состоит не только из штурмовых специальностей.