На передовую всей бригадой и с новой техникой: как за полтора года изменился "Азов"

"Азов" – это именно то легендарное подразделение, которым пропаганда долгие годы пугала россиян. Причина этого достаточно банальна: после начала полномасштабного отдельный отряд спецназначения проявил себя как одно из наиболее боеспособных подразделений.

"Азов" освобождал Мариуполь в 2014 году, героически оборонял его в 2022-м, а сегодня, уже став бригадой, готов к новым боям на пути освобождения украинских территорий. Об истории легендарного подразделения и как оно изменилось за полтора года войны –читайте в материале 24 Канала.

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История создания "Азова"

Создание подразделения под названием "Азов" было реакцией на начало российско-украинской войны еще в 2014 году. С самого начала, еще в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения, был создан на базе Министерства внутренних дел.

Как ни парадоксально, но российская пропаганда все 9 лет чуть не распиналась, пытаясь ассоциировать подразделение с мифическим "украинским фашизмом и неонацизмом".

В понимании любого россиянина "Азов" и "фашизм" – это слова синонимы. Хотя этимология этого названия довольно простая – подразделение было создано в Бердянске, а после освобождения местом его дислокации является Мариуполь.

Оба города расположены на севере Азовского моря. Даже в самой России есть город под названием Азов – он расположен на устье реки Дон, где она впадает в Азовское море. Всего в каких-то 130 километрах от Мариуполя.

Но речь не о россиянах, а о подразделении, которое за 9 лет борьбы с российской агрессией зарекомендовало себя как одно из самых боеспособных во всем украинском войске. А в начале 2023 года "Азов" расширили до бригады, вошедшей в Гвардию наступления.



Краткая история подразделения "Азов" / Инфографика 24 Канала

"Азов" после 24 февраля 2022 года

Начало полномасштабного вторжения России отдельный отряд специального назначения "Азов" встретил в Мариуполе. Под командованием Дениса "Редиса" Прокопенко полк занял оборону города и близлежащих сел.

Вместе с местной полицией, пограничниками и бойцами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского бойцы подразделения удерживали город, а впоследствии комбинат "Азовсталь" до 20 мая.

На 86 день после полномасштабного вторжения поступил приказ от высшего руководства государства остановить сопротивление. За это время "Азов" отчитался об убитых врагах в количестве до 2 тысяч, а также сотнях уничтоженной вражеской техники.

Оборона Мариуполя происходила в сверхчеловеческих условиях, когда враг превосходил своей численностью наших защитников чуть ли не в десятки раз. Этот подвиг защитников Мариуполя позволил освободить от россиян Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, а также стабилизировать фронт на южном и восточном направлениях.

Впрочем, сотни азовцев оказались в российском плену. Значительная часть остается до сих пор. Но борьба за них продолжается – военные пополняют "обменный фонд", а власти ведут переговоры о новых обменах.

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"Азов" сегодня: что изменилось

В январе 2023 года "Азов" стал одной из бригад новой Гвардии наступления. На тот момент в подразделении уже продолжалось формирование третьего полка, но новые задачи, связанные с расширением до бригады, стали еще на голову выше.

Богдан "Тавр" Кротевич Исполняющий обязанности командира "Азова" В общем изменилось все. Кроме численного состава, сменился штаб. На данный момент мы имеем 6 механизированных батальонов, а в полку было всего 2. Плюс батальон военной подготовки – это "инструкторский" батальон. Также есть бригадная артиллерийская группа.

Бригадная артиллерийская группа "Азова" вооружена реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией калибров 155, 152 и 122 миллиметра. В каждом механизированном батальоне есть батарея 120-миллиметровых минометов, а в ротах есть минометы калибра 82 миллиметра.

Фронт задач, которые мы можем выполнять, расширился. Раньше, когда мы выходили батальоном на фронт, занимали не очень большой участок обороны. Больше всего мы выходили батальонно-тактической группой на Светлодарскую дугу в 2019 году и занимали линию обороны на 15 километров.

– рассказал Богдан Кротевич в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

По его словам, сравнивать "Азов" образца 24 февраля 2022 года и сегодня очень сложно. Мол, за это время изменился формат подразделения, его вооружение. Да и даже сама война стала совсем другой.

"Вы должны понимать, что даже тот факт, что многие наши бойцы до сих пор находятся в плену, – также влияет на наше моральное состояние. Как с хорошей стороны, так и с плохой. Это мотивацией для нас биться, но это и плохой настрой, потому что пока мы не можем достать всех собратьев сразу", – объясняет исполняющий обязанности командира "Азова".

Усложняет процесс управления подразделением оккупация Мариуполя. Ведь именно в городе Марии на берегу Азовского моря и размещались пункты постоянной дислокации "Азова".

Богдан "Тавр" Кротевич Исполняющий обязанности командира "Азова" Также нужно понимать, что в отсутствие командира "Азова" полковника Дениса Прокопенко подразделение не имеет той боеспособности, которую будет иметь с ним.

Разговор с Богданом Кротевичем был записан еще до того, как стало известно о возвращении в Украину командиров обороны Мариуполя.Денис "Редис" Прокопенко уже намекнул на вероятное участие в боевых действиях. В то же время в "Азове" заявили , что участие Прокопенко, Паламаря и Хоменко повысит боеспособность подразделенияВпрочем, нет информации, когда офицеры смогут участвовать в боевых действиях. Будет ли это именно в составе "Азова" или, возможно, их опыт может быть полезен в других подразделениях или родах войск.

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Подготовка и возвращение на фронт "Азова"

После задания по формированию бригады командованию "Азова" пришлось набирать тысячи новобранцев, которые впоследствии в составе Гвардии наступления будут освобождать украинские территории. Добровольцев набирали как путем рекрутинговой кампании Гвардии наступления, так и через собственные центры рекрутинга.

Соответственно после такого многочисленного пополнения важен вопрос подготовки новобранцев. Ведь среди новичков есть как те, кто уже имеет боевой опыт, так и совсем юноши, впервые пришедшие в боевое подразделение.

Богдан "Тавр" Кротевич Исполняющий обязанности командира "Азова" В целом, подход к обучению не изменился. Стало качественнее, конечно. Ведь тот опыт, который мы получили во время обороны Мариуполя, мы сейчас передаем, вбиваем в солдат, сержантов и младших офицеров, которых обучают наши инструкторы.

По мнению командующего "Азовом", подготовка стала значительно качественнее, но и сама война ощутимо изменилась. В частности, заметно лучшее состояние обеспечения врага.

Мы должны воевать прежде всего головой и маневрировать как в наступлении, так и в обороне. Мы "вбиваем" это в своих рекрутов, чтобы они понимали, что там, где у нас нет преимущества в вооружении, мы должны подходить творчески и, скажем так, обходить врага с флангов,

– говорит Богдан Кротевич.

На данный момент "Азов" в формате бригады укомплектован более чем на половину. Сзади у подразделения несколько месяцев подготовки, а впереди – возвращение на фронт.

Уже сейчас бойцы бригады постепенно входят в ритм боевых действий – прежде всего, они участвуют в оборонительных действиях. Впрочем, пока "Азов" не находился на фронте численностью более чем батальонно-тактическая группа.

Богдан "Тавр" Кротевич Исполняющий обязанности командира "Азова" Мы заводим по батальонно-тактической группе на передовую, чтобы ребята там "обстреливались". Инструкторы готовят наших рекрутов неделями, но обязательно нужно, чтобы боец понимал, что такое, когда по тебе стреляет артиллерия, ПТРК или стрелковое оружие. Это можно понять только на линии фронта.

Оборона – это более простая задача, чем штурмовые действия. Так что "зеленый" личный состав проходит финальные этапы подготовки. Тогда их выводят, а на смену заводят другие подразделения.

Мы разумно управляем своим личным составом, делаем работу над ошибками. Я думаю, уж очень-очень скоро мы выйдем на передовую всей бригадой,

– подчеркнул исполняющий обязанности командира "Азова".

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Бригада "Азов": что будет дальше

Пока продолжается доукомплектация новой бригады, созданной на базе уже легендарного подразделения. Хотя "Азов" благодаря своей узнаваемости имел преимущества над другими бригадами Гвардии наступления, но подразделение до сих пор недостаточно доукомплектовано.

Богдан "Тавр" Кротевич Исполняющий обязанности командира "Азова" Я считаю, что больше людей должно идти служить. Ведь больше половины – это не 100% в комплектации бригады. Нам нужно 100%.

Мы также спросили у "Тавра" о том, мечтают ли бойцы "Азова" освободить Мариуполь, который был местом дислокации подразделения, когда тот еще был полком, и который его бойцы героически защищали в первой половине 2022 года.

Ни сегодня, ни вчера, ни завтра нет какого-то сакрального значения. Может, кто-то хочет освободить именно Мариуполь. Я хочу освободить Симферополь (Богдан Кротевич родом из этого города, – 24 Канал). Это личные желания каждого бойца,

– уверяет исполняющий обязанности командира бригады.

В общем, бойцам "Азова" абсолютно родные каждый сантиметр украинской земли. Поэтому они готовы освобождать те или иные населенные пункты, определенные командованием.