В "Азове" рассказали, сколько их бойцов до сих пор находятся в российском плену

Украина 13 сентября провела обмен военнопленными с Россией, в результате которого удалось освободить бойцов из "Азова". В то же время много военных бригады до сих пор продолжает удерживать страна-агрессор.

Азовцев удалось освободить из российского плена впервые за более чем год. На этот раз удалось вернуть 15 бойцов 12 бригады Нацгвардии Украины "Азов".

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Сколько азовцев до сих пор остаются в плену у России

В "Азове" отметили, что для каждого бойца их бригады, которая сейчас держит линию обороны на одном из самых тяжелых направлений, возвращение собратьев из плена – самая большая мотивация.

Сегодня более 900 бойцов "Азова" остаются в плену. Мы будем бороться за каждого из них, помним обо всех и вернем каждого на родную землю,

– отметили военные.

В бригаде также выразили надежду, что в дальнейшем будет систематизация процесса освобождения из плена военнослужащих "Азова".

"Верим, что в следующих обменах будем и в дальнейшем видеть наших собратьев и посестер", – резюмировали представители бригады.

К слову, в результате крайнего обмена пленными домой всего удалось вернуть 49 наших защитников. Среди тех, кто вернулся из плена – 23 женщины.

Из бойцов бригады "Азов" на этот раз удалось вернуть 4 мужчин и 11 женщин. Они провели более 2 лет в плену и теперь имеют возможность снова увидеться с родными после всего, что пережили в России.