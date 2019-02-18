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      Азовское море не принадлежит России, – Литва жестко раскритиковала Кремль

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      Литва раскритиковала Россию за агрессию против Украины на Азове
      Литва раскритиковала Россию за агрессию против Украины на Азове / Фото из открытых источников

      Евросоюз призывает Российскую Федерация освободить украинских моряков и корабли, которые были незаконно захвачены в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива.

      Глава МИД Литвы Линас Линкявячюс, который находится в Брюсселе на заседании Совета ЕС по иностранным делам, отметил, что действия России и ее агрессия против Украины являются недопустимыми.

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      Кремль не может пренебрегать правилами мореходства и должен обеспечить беспрепятственный проход через Керченский пролив для судов, идущих в украинские порты Азовского моря.

      Совершенно недопустимо, что Россия все еще удерживает украинских моряков и корабли после военного нападения на украинский флот в Черном море. ЕС призывает их немедленно освободить. Азовское море не принадлежит России, должна быть предоставлена свобода навигации,
      – написал Линкявичюс.

      Украину в борьбе против России поддерживают и страны Евросоюза.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики Украина – Россия Литва Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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