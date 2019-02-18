Азовское море не принадлежит России, – Литва жестко раскритиковала Кремль
Евросоюз призывает Российскую Федерация освободить украинских моряков и корабли, которые были незаконно захвачены в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива.
Глава МИД Литвы Линас Линкявячюс, который находится в Брюсселе на заседании Совета ЕС по иностранным делам, отметил, что действия России и ее агрессия против Украины являются недопустимыми.
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Кремль не может пренебрегать правилами мореходства и должен обеспечить беспрепятственный проход через Керченский пролив для судов, идущих в украинские порты Азовского моря.
Совершенно недопустимо, что Россия все еще удерживает украинских моряков и корабли после военного нападения на украинский флот в Черном море. ЕС призывает их немедленно освободить. Азовское море не принадлежит России, должна быть предоставлена свобода навигации,
– написал Линкявичюс.
Украину в борьбе против России поддерживают и страны Евросоюза.
Что произошло в Керченском проливе?
25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.
Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.
24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.
Представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.