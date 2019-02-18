Азовское море не принадлежит России, – Литва жестко раскритиковала Кремль

Евросоюз призывает Российскую Федерация освободить украинских моряков и корабли, которые были незаконно захвачены в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива.

Глава МИД Литвы Линас Линкявячюс, который находится в Брюсселе на заседании Совета ЕС по иностранным делам, отметил, что действия России и ее агрессия против Украины являются недопустимыми.

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Кремль не может пренебрегать правилами мореходства и должен обеспечить беспрепятственный проход через Керченский пролив для судов, идущих в украинские порты Азовского моря.

Совершенно недопустимо, что Россия все еще удерживает украинских моряков и корабли после военного нападения на украинский флот в Черном море. ЕС призывает их немедленно освободить. Азовское море не принадлежит России, должна быть предоставлена свобода навигации,

– написал Линкявичюс.

Украину в борьбе против России поддерживают и страны Евросоюза.

#FAC: It is completely unacceptable #Russia still detains Ukrainian seamen & ships following military attack against Ukrainian navy in Black Sea. EU calls to release them immediately. Azov sea does not belong to Russia, freedom of navigation must be granted. #EU stands w #Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 18 лютого 2019 р.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.



Представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.