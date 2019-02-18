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      Азовське море не належить Росії, – Литва жорстко розкритикувала Кремль

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      Литва розкритикувала Росію за агресію проти України на Азові
      Литва розкритикувала Росію за агресію проти України на Азові / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз закликає Російську Федерація звільнити українських моряків і кораблі, які були незаконно захоплені у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

      Глава МЗС Литви Лінас Лінкявячюс, який перебуває у Брюсселі на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, наголосив, що дії Росії та її агресія проти України є неприпустимою.

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      Кремль не може нехтувати правилами мореплавства і повинен забезпечити безперешкодний прохід через Керченську протоку для суден, що йдуть в українські порти Азовського моря.

      Зовсім неприпустимо, що Росія все ще утримує українських моряків і кораблі після військового нападу на український флот у Чорному морі. ЄС закликає їх негайно звільнити. Азовське море не належить Росії, повинна бути надана свобода навігації,
      – написав Лінкявічюс.

      Україну в боротьбі проти Росії підтримують і країни Євросоюзу.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Литва Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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