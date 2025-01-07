Как бойцы "Азова" возвращаются в строй после ранений: объяснение Рины Резник

Для поддержки военных и их семей в сентябре в бригаде "Азов" создали специальную патронатную службу "Азов.Сопровождение". Ее руководитель Рина Резник рассказала, как бойцы после ранений возвращаются в строй.

Руководитель "Азов.Сопровождение" Рина Резник рассказала в интервью 24 Каналу о задачах службы и то, как она помогает бойцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее эксклюзивное интервью с Риной Резник.

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Как раненые возвращаются в строй

По словам Резник, более 80% военных "Азова" после ранений возвращаются к службе. Однако тяжелые ранения часто не позволяют продолжать работу на предыдущих должностях, которые требуют физической выносливости.

И это, кстати, проблема нашего маркетинга, когда рисуют парня с бионическим протезированием руки и он управляет дроном. Давайте будем честны, бионический протез не позволяет так быстро двигать пальцами, чтобы мочь пилотировать какие-то маленькие маневренные штуки. Конечно, разное бывает. И этот маркетинг – красивый, героический, но создает немного неправильные ожидания у самих ребят, которые видят такую рекламу,

– добавляет она.

В таких случаях военным предлагают другие роли, например в штабной работе. Осуществляется перепрофилирование: обучение на саперов, операторов дронов или инженеров. Впрочем, важно отметить, что большинство таки возвращается.

Когда военный после ранения или плена решает вернуться к службе, чаще всего он обращается к своему командиру. Если возвращение на предыдущую должность невозможно, служба "Азов.Сопровождение" помогает найти другую роль.

Обратите внимание! Читайте полное интервью с руководителем службы сопровождения бригады "Азов" Риной Резник по ссылке.