Керівниця "Азов.Супровід" Ріна Рєзнік розповіла в інтерв’ю 24 Каналу про завдання служби та те, як вона допомагає бійцям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її ексклюзивне інтерв'ю з Ріною Рєзнік.

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Як поранені повертаються у стрій

За словами Рєзнік, понад 80% військових "Азову" після поранень повертаються до служби. Однак важкі поранення часто не дозволяють продовжувати роботу на попередніх посадах, які потребують фізичної витривалості.

І це, до речі, проблема нашого маркетингу, коли малюють хлопця з біонічним протезуванням руки і він керує дроном. Давайте будемо чесні, біонічний протез не дозволяє так швидко рухати пальцями, щоб могти пілотувати якісь маленькі маневрені штуки. Звісно, різне буває. І цей маркетинг – красивий, героїчний, але створює трішки неправильні очікування в самих хлопців, котрі бачать таку рекламу,

– додає вона.

У таких випадках військовим пропонують інші ролі, наприклад в штабній роботі. Здійснюється перепрофілювання: навчання на саперів, операторів дронів або інженерів. Втім, важливо зазначити, що більшість таки повертається.

Коли військовий після поранення чи полону вирішує повернутися до служби, найчастіше він звертається до свого командира. Якщо повернення на попередню посаду неможливе, служба "Азов.Супровід" допомагає знайти іншу роль.

Зверніть увагу! Читайте повне інтерв'ю з керівницею служби супроводу бригади "Азов" Ріною Рєзнік за посиланням.