Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Алексей Минаков.
Защитники "Азовстали" показали последствия обстрела эвакуационного авто
Он отмечает, что нужно различать то, что говорит Путин, и то, что происходит в реальности.
Мы уже слышали, как Путин говорил, что россияне не будут штурмовать "Азовсталь". Но кафиры последние дни пытаются успеть захватить этот завод до 9 мая,
– заявил Минаков.
Политический эксперт говорит, что Путин, как всегда, лжет. "Поэтому то, что он будет провозглашать – это одно, а то, что будет происходить в реальности – совсем другое", – добавил он.
Минаков считает, что война будет продолжаться . По его мнению, это будет происходить хотя бы по той причине, что Украину не удовлетворяет положение вещей, которые наши территории оккупированы.
На сегодняшний день мы видим, что контрнаступления происходят только на отдельных направлениях, это зависит, в частности, и от поставки оружия. В то же время многие территории до сих пор оккупированы. Здесь вопрос не только в том, что хочет объявить Путин (на 9 мая – 24 канал), но и наши собственные задачи в этой войне.
– заверил он.
Объявят ли в России мобилизацию
По словам Минакова, аналитические военные центры не видят подготовки к мобилизации россиян. Поэтому об этом пока рано говорить.
"Тем более что такое решение (о мобилизации - 24 канал) будет фактически признанием абсолютного провала российской армии", - говорит эксперт.
Он добавляет, что не нужно бояться мобилизации в России , потому что сейчас все решает качество и современное вооружение, а не количественный состав военных.
Что известно о штурме "Азовстали": последние новости
- Украинские военные и гражданские скрываются от российских бомбардировок в укрытии на "Азовстали". Оккупанты почти полностью уничтожили Мариуполь, где от их рук уже погибли более 22 тысяч человек.
- Только 1 мая российские кафиры наконец-то позволили осуществить эвакуацию гражданских , находившихся на "Азовстале" более 2 месяцев. По предварительным данным, с завода удалось эвакуировать более 500 человек . Однако остальные до сих пор остаются на "Азовстали".
- В среду, 4 мая, в Генштабе ВСУ подтвердили информацию, что россияне прорвались на территорию завода. Долгое время с украинскими бойцами не было связи. В Офисе Президента заявили, что кафиров выбили из "Азовстали" . В то же время в полку "Азов" сообщили, что россияне остаются на территории завода .
- В Генштабе ВСУ 6 мая сообщили, что Россия возобновила штурм "Азовстали" . Оккупанты хотят взять под контроль территорию завода, для чего интенсивно используют авиацию.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ситуация на "Азовстали" – критическая . Российские войска врага пытаются атаковать "Азовсталь" без остановки, однако украинские защитники отбивают попытки россиян.
Кстати, утром 6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что началась новая волна эвакуации мирного населения с территории "Азовстали". Он отметил, что два предыдущих коридора были успешными – из Мариуполя удалось вывезти около 500 гражданских.