Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

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Він наголошує, що треба розрізняти те, що каже Путін, і те, що відбувається в реальності.

Ми вже чули, як Путін говорив, що росіяни не будуть штурмувати "Азовсталь". Але окупанти останні дні намагаються встигнути захопити цей завод до 9 травня,

– заявив Мінаков.

Політичний експерт каже, що Путін, як завжди, бреше. "Тому те, що він буде проголошувати – це одне, а те, що буде відбуватися в реальності, – зовсім інше", – додав він.

Мінаков вважає, що війна буде продовжуватися. На його думку, це буде відбуватися хоча б з тої причини, що Україну не задовольняє той стан речей, що наші території окуповані.

На сьогодні ми бачимо, що контрнаступи відбуваються лише на окремих напрямках, це залежить, зокрема, і від постачання зброї. Водночас багато територій досі окуповані. Тут питання не лише в тому, що хоче оголосити Путін (на 9 травня – 24 канал), а й наші власні завдання у цій війні,

– запевнив він.

Чи оголосять в Росії мобілізацію

За словами Мінакова, аналітичні військові центри не бачать підготовки до мобілізації росіян. Тому про це поки зарано говорити.

"Тим паче, що таке рішення (про мобілізацію - 24 канал) буде фактично визнанням абсолютного провалу російської армії", – каже експерт.

Він додає, що не треба боятися мобілізації в Росії, бо зараз все вирішує якість та сучасне озброєння, а не кількісний склад військових.

Що відомо про штурм "Азовсталі": останні новини

До слова, вранці 6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що розпочалася нова хвиля евакуації мирного населення з території "Азовсталі". Він наголосив, що два попередні коридори були успішними – з Маріуполя вдалося вивезти близько 500 цивільних.

Відео до теми – з Маріуполя вдалося вивезти ще майже пів тисячі людей