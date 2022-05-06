Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.
До теми Захисники "Азовсталі" показали наслідки обстрілу евакуаційного авто
Він наголошує, що треба розрізняти те, що каже Путін, і те, що відбувається в реальності.
Ми вже чули, як Путін говорив, що росіяни не будуть штурмувати "Азовсталь". Але окупанти останні дні намагаються встигнути захопити цей завод до 9 травня,
– заявив Мінаков.
Політичний експерт каже, що Путін, як завжди, бреше. "Тому те, що він буде проголошувати – це одне, а те, що буде відбуватися в реальності, – зовсім інше", – додав він.
Мінаков вважає, що війна буде продовжуватися. На його думку, це буде відбуватися хоча б з тої причини, що Україну не задовольняє той стан речей, що наші території окуповані.
На сьогодні ми бачимо, що контрнаступи відбуваються лише на окремих напрямках, це залежить, зокрема, і від постачання зброї. Водночас багато територій досі окуповані. Тут питання не лише в тому, що хоче оголосити Путін (на 9 травня – 24 канал), а й наші власні завдання у цій війні,
– запевнив він.
Чи оголосять в Росії мобілізацію
За словами Мінакова, аналітичні військові центри не бачать підготовки до мобілізації росіян. Тому про це поки зарано говорити.
"Тим паче, що таке рішення (про мобілізацію - 24 канал) буде фактично визнанням абсолютного провалу російської армії", – каже експерт.
Він додає, що не треба боятися мобілізації в Росії, бо зараз все вирішує якість та сучасне озброєння, а не кількісний склад військових.
Що відомо про штурм "Азовсталі": останні новини
- Українські військові та цивільні переховуються від російських бомбардувань в укритті на "Азовсталі". Окупанти майже вщент знищили Маріуполь, де від їхніх рук вже загинуло понад 22 тисячі людей.
- Тільки 1 травня російські окупанти нарешті дозволили здійснити евакуацію цивільних, які перебували на "Азовсталі" понад 2 місяці. За попередніми даними, із заводу вдалося евакуювати понад 500 людей. Однак решта досі залишається на "Азовсталі".
- У середу, 4 травня, у Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію, що росіяни прорвалися на територію заводу. Тривалий час з українськими бійцями не було зв'язку. В Офісі Президента заявили, що окупантів вибили з "Азовсталі". Водночас в полку "Азов" повідомили, що росіяни залишаються на території заводу.
- У Генштабі ЗСУ 6 травня повідомили, що Росія поновила штурм "Азовсталі". Окупанти хочуть взяти під контроль територію заводу, для чого інтенсивно використовують авіацію.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація на "Азовсталі" – критична. Російські війська ворога намагаються атакувати "Азовсталь" без упину, проте українські захисники відбивають спроби росіян.
До слова, вранці 6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що розпочалася нова хвиля евакуації мирного населення з території "Азовсталі". Він наголосив, що два попередні коридори були успішними – з Маріуполя вдалося вивезти близько 500 цивільних.
Відео до теми – з Маріуполя вдалося вивезти ще майже пів тисячі людей