"Азовсталь" мстит оккупантам: 4 саперов врага взорвались на заводе

Российские убийцы оккупировали Мариуполь. Они разминируют территорию завода "Азовсталь".

Об этом 24 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, четыре саперы россиян взорвались на мини.

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"Один в тяжелом состоянии, две средней степени и один получил легкие ранения. Считаю что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", - написал Андрющенко.

Не будут разглашать информацию защитников

С территории "Азовстали" были эвакуированы украинские защитники, поскольку все данные остаются конфиденциальными. Красный Крест отметил, что не будет публично сообщать их имена . Однако семьи защитников Мариуполя могут обратиться за информацией.

Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем, – пояснила представительница организации Красного Креста.

Кроме этого, неизвестно точное количество военных, которое удалось эвакуировать.

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Террор в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе россияне устроили для людей настоящий концлагерь. Оккупанты ввели новую пропускную систему. Горожане вынуждены иметь обязательные специальные пропуски , если хотят находиться на улице.

Андрющенко отметил, что для людей, желающих попасть в город на транспорте, нужно иметь пропуск для автомобиля и пассажиров. Комендатура россиян предоставляет их в фильтрационных лагерях в Мангуше и Виноградном.

Действует один такой пропуск только 3 дня. Однако воспользоваться им можно только раз. Мариупольцы становятся в очередь, расписанную на неделе, чтобы получить эти документы.

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