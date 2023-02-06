Сплошная руина: уникальные кадры уничтоженной россиянами "Азовстали" от защитника Мариуполя Федосюка

Всего через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения российские оккупанты превратили Мариуполь в сплошные руины. В частности, было почти полностью разрушено предприятие "Азовсталь", в котором украинские защитники держали оборону целого населенного пункта.

Напомним, что эвакуация украинских воинов из "Азовстали" состоялась в ночь с 16 на 17 мая 2022 года. Вместе с военными на территории завода скрывались граждане нашего государства.

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Что осталось от завода

Известно, что до начала широкомасштабной войны "Азовсталь" был современным металлургическим комбинатом, который по уровню дохода занимал третье место по прибыли среди всех металлургических заводов Украины. В год предприятие могло изготовить около 6 миллионов чугуна, 7 миллионов стали и 4,5 миллиона проката.

Весной этот комбинат превратился в руины из-за действий российских захватчиков. Не останавливало оккупантов во время атак даже то, что на территории завода находились дети.

Разрушенный комбинат "Азовсталь": смотрите видео Федосюка

Следует сказать, что когда именно были сняты эти видео неизвестно, однако сейчас они активно распространяются сетью. Их автором является военнослужащий полка "Азов", по имени Арсений Федосюк. Родился мужчина в городке Белая Церковь на Киевщине и с 2014 года активно участвовал в борьбе за украинскую независимость.

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Защитники Мариуполя: последние новости

В Киеве 4 февраля попрощались с воином Алексеем Кисилишиным, который имел позывной "Лев". Он воевал в полку "Азов" еще с 2014 года и был одним из военных, которые защищали Мариуполь в Донецкой области.

Также 31 января свой день рождения отметил легендарный командир морских пехотинцев из Азовстали. Речь идет об исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, имевший позывной "Волина". Ему исполнился 31 год.

Кроме того, вспомним, что недавно Украине удалось договориться с компанией, которая владеет такими социальными сетями как фейсбук и инстаграм. Собственно, теперь корпорация не банит пользователей, которые упоминают о полке "Азов" в своих сообщениях.

Нельзя назвать дату, когда были сняты эти видео, однако очевидно, что произошло до момента эвакуации из металлургического комбината, то есть до 17 мая 2022 года. По состоянию на 6 февраля 2023 Мариуполь, в котором расположен этот завод, находится под российской оккупацией.