Носители ядерного оружия: Маломуж рассказал о бомбардировщиках США, атаковавших Иран

Соединенные Штаты ударили по ядерным объектам Ирана. Американцы использовали для этого стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Они являются частью ядерной триады Штатов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заметив, что B-2 Spirit способны нести ядерное оружие. Конечно, ядерные объекты Ирана были повреждены противобункерными авиационными бомбами.

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Ядерные объекты точно повреждены

Как отметил Маломуж, понятно, что в Иране также готовились к тому, что Штаты могут ударить по их ядерным объектам. Очевидно, что они пытались ввести в заблуждение американцев и израильтян.

Я неоднократно бывал в Иране. И видел примерно эти объекты и какие там есть возможности. Вероятно, произошло нарушение систем коммуникации, обеспечения, систем дистанционного управления реакторами. Они менее защищены, чем реакторы. Также поражение реакторов или не произошло, или было незначительным,

– отметил Маломуж.

Впрочем, вряд ли Иран сможет, как говорили, за 2-3 месяца восстановить работу. Стоит понимать, что тамошнее высокотехнологичное оборудование много лет собиралось по всему миру. Вряд ли Иран имеет возможности быстро все это собрать.

И даже если они вроде бы вывезли 400 килограммов обогащенного урана. Пока что это ничего не значит. Его нужно дообогатить. Для этого нужны готовые центрифуги, системы управления, безопасности, личный состав и так далее,

– подчеркнул Маломуж.

Добавим, в ночь на 22 июня Соединенные Штаты ударили по ядерным объектам Ирана. Для этого они использовали противобункерные бомбы GBU-57 и ракеты Tomahawk. Были сообщения, что Штаты не смогли уничтожить эти объекты. Трамп утверждает, что это фейковые новости.