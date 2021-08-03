Убийство Шишова: спасенный от покушения Бабченко заметил интересную аналогию со своим делом

Российский журналист Аркадий Бабченко, который находится в оппозиции к путинскому режиму, отреагировал на смерть председателя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. По его словам, в этом деле есть что-то общее с тем, что происходило тогда, когда СБУ инсценировала его убийство.

Тогда в 2018 году его якобы убили, чтобы разоблачить русскую агентуру.

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Кремль обрадовался, когда Бабченко опубликовал свой маршрут

Бабченко рассказал, что во время подготовки спецоперации СБУ, проведенной 29 мая 2018 года, ведомство попросило его написать в сети, что он занимается бегом и описать примерный маршрут.

По словам журналиста, в Москве сильно обрадовались этому решению и в Кремле намекнули на то, что они начнут действовать.

Когда я, по просьбе СБУ, написал, что бегал утром и примерный маршрут, в Москве захлопали в ладоши и начали писать Цимбалюку – "ой, смотри, он бегает, ну вы поняли". И еще куча смайликов,

– написал Бабченко.

Именно во время пробежки и исчез белорусский активист. Также за Бабченко, как и за головой "Белорусского дома" долгое время следили.

В комментариях к своему сообщению журналист написал, что раскрытие убийства Виталия Шишова поможет раскрыть убийство Павла Шеремета.

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