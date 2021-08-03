Убийство Шишова: спасенный от покушения Бабченко заметил интересную аналогию со своим делом
Источник:фейсбук Аркадия Бабченко
Российский журналист Аркадий Бабченко, который находится в оппозиции к путинскому режиму, отреагировал на смерть председателя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. По его словам, в этом деле есть что-то общее с тем, что происходило тогда, когда СБУ инсценировала его убийство.
Тогда в 2018 году его якобы убили, чтобы разоблачить русскую агентуру.
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Кремль обрадовался, когда Бабченко опубликовал свой маршрут
Бабченко рассказал, что во время подготовки спецоперации СБУ, проведенной 29 мая 2018 года, ведомство попросило его написать в сети, что он занимается бегом и описать примерный маршрут.
По словам журналиста, в Москве сильно обрадовались этому решению и в Кремле намекнули на то, что они начнут действовать.
Когда я, по просьбе СБУ, написал, что бегал утром и примерный маршрут, в Москве захлопали в ладоши и начали писать Цимбалюку – "ой, смотри, он бегает, ну вы поняли". И еще куча смайликов,
– написал Бабченко.
Именно во время пробежки и исчез белорусский активист. Также за Бабченко, как и за головой "Белорусского дома" долгое время следили.
В комментариях к своему сообщению журналист написал, что раскрытие убийства Виталия Шишова поможет раскрыть убийство Павла Шеремета.
Смерть Виталия Шишова: главные новости
- 2 августа 2021 года в Киеве глава "Белорусского дома в Украине" вышел на утреннюю пробежку и исчез. Коллеги и друзья забили тревогу.
- На следующий день Виталия Шишова нашли повешенным в парке. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Парламентское межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" требует от главы МВД Дениса Монастырского личного контроля в расследовании этого дела. В объединении убеждены, что к смерти Шишова причастны белорусские спецслужбы.
- Коллеги белоруса сообщили, что за ним постоянно следили.
- Несколько депутатов Европарламента уже отреагировали на смерть Шишова. Они убеждены, что активиста убили по приказу Лукашенко.