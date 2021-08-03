Тоді у 2018 році його нібито вбили, щоб викрити російську агентуру.
До теми Втік від Лукашенка й помер у Києві: біографія білоруського активіста Віталія Шишова
Кремль зрадів, коли Бабченко опублікував свій маршрут
Бабченко розповів, що під час підготовки спецоперації СБУ, яку провели 29 травня 2018 року, відомство попросило його написати в мережі, що він займається бігом і описати приблизний маршрут.
За словами журналіста, у Москві сильно зраділи цьому рішенню і в Кремлі натякнули на те, що вони почнуть діяти.
Коли я, на прохання СБУ, написав, що бігав зранку і приблизний маршрут, в Москві заплескали в долоні й почали писати Цимбалюку – "ой, дивись, він бігає, ну ви зрозуміли". І ще купа смайликів,
– написав Бабченко.
Саме під час пробіжки і зник білоруський активіст. Також за Бабченком, як і за головою "Білоруського будинку" довгий час стежили.
У коментарях до свого допису журналіст написав, що розкриття вбивства Віталія Шишова допоможе розкрити вбивство Павла Шеремета.
Смерть Віталія Шишова: головні новини
- 2 серпня 2021 року в Києві голова "Білоруського будинку в Україні" вийшов на ранкову пробіжку і зник. Колеги та друзі забили на сполох.
- Наступного дня Віталія Шишова знайшли повішеним у парку. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Парламентське міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" вимагає від голови МВС Дениса Монастирського особистого контролю в розслідуванні цієї справи. В об'єднанні переконані, що до смерті Шишова причетні білоруські спецслужби.
- Колеги білоруса повідомили, що за ним постійно стежили.
- Декілька депутатів Європарламенту вже відреагували на смерть Шишова. Вони переконані, що активіста вбили за наказом Лукашенка.