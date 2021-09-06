"Бабье лето" в Украине начнется после нескольких дней заморозков
Источник:Укринформ
В ближайшие дни украинцы смогут насладиться солнечной и сухой погодой. Ночью температура воздуха опустится до +1...+6 градусов.
В то же время днем воздух прогреется до +19 градусов. Немного прохладнее будет на высокогорье Карпат и в горах Крыма. Там прогнозируют +11...+13 градусов.
Заметьте Украину накроют первые заморозки, – ГСЧС
На юге также прогнозируют +23 градуса. В Киеве 7 сентября синоптики обещают ночью +4...+6 тепла, днем – +17...+19.
Кроме того, 8 – 9 сентября осадков в Украине также не прогнозируют. Максимально температура воздуха прогреется на Закарпатье до +26 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки. Именно поэтому в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода.
По словам Диденко, сейчас в Украине продолжается первое "бабье лето". Ориентировочно оно продлится до 11 сентября.
Но двигаясь навстречу пожеланиям трудящихся и лентяев, природа всех любит. "Бабье лето" позже еще повторит свой перфоменс,
– подчеркнула Диденко.
Синоптик подчеркнула, что эта неделя в Украине будет роскошной. Это лучшее время, чтобы воплотить мечты бархатного сезона.
В Карпатах температура уже опустилась
- По состоянию на 5 сентября на вершине горы Поп Иван Черногорский зафиксировали 0 градусов.
- Также сообщили об ослаблении ветра.
- В то же время на горе была хорошая видимость.