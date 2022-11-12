Бабушка ведет свой список мертвых оккупантов: видео, покорившее сеть

Генштаб ВСУ ежедневно публикует данные о потерях оккупантов. Бабушка фиксирует их и ведет свой список "двухсотых" врагов.

Оккупантам ежедневно наносят колоссальные потери. Билеты на концерт Кобзона продаются сотнями, сообщает 24 канал.

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Тем временем украинская бабушка внимательно следит за статистикой ликвидированных оккупантов. Свежие данные женщина каждый день выписывает. Ни один "двухсотый" оккупант не может укрыться от пристального глаза бабушки. Видео с подсчетом вражеских потерь опубликовала ее внучка.

Украинцам очень понравилось видео. Они оставили бабушке много теплых слов и пожеланий. Люди шутят, что теперь у Украины "прекрасный военный бухгалтер".

Бабушка ведет свой список "двухсотых" оккупантов: смотрите видео

В Херсонской области бабушка украла у врага патроны

По состоянию на 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 80 210 захватчиков . Кроме того, ВСУ минуснули немало вражеской техники.

Украинцы каждый день демонстрируют, что они – несокрушимый народ. Сеть тронула история бабушки из Херсонщины. Она принесла украинским защитникам немало патронов, которые, очевидно, украла у оккупантов.

Увидев воинов, женщина не сдержала слез радости. Она попросила героев "бить этих к******".

Заметьте – новые данные о потерях врага: смотрите видео