Освободите эту девушку, – бабушки-фанатки из отряда Путина вступились за Бритни Спирс

Российские бабушки из "Отряда Путина" записали видеообращение, в котором требуют освободить Бритни Спирс. Ранее известная американская певица заявила о насилии со стороны своего отца Джеймса Спирса.

Именно он был опекуном девушки после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

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Бабушки-фанатки из "Отряда Путина" вступились за Спирс

Представители организации "Отряды Путина" не остались в стороне от ситуации с американской певицей. Активисты собрались у подъезда и рассказали о своих требованиях.

Это ужас какой-то, как над этой женщиной издевались 13 лет. Как она выдержала все это? Хоть наконец заявила о своем желании быть человеком, а не рабыней,

– рассказала одна из активисток.

Она добавила, что Бритни Спирс – здоровая, нормальная женщина. "Ну как это возможно? Все ее любили, во всех странах. Она очень хорошей была", – продолжила бабушка. Фанатка из "Отряда Путина" не понимает, что такого могла сделать звезда, чтобы заслужить такое отношение.

Активисты призвали дать покой Бритни Спирс и "сделать эту женщину свободной". "Бедная Бритни Спирс – требуем освободить ее", – подытожила женщина. После этого все участники "отряда" озвучили аналогичное требование.

"Отряды Путина" поддержали Бритни Спирс: смотрите видео

Заявление Бритни Спирс о насилии отца

23 июня артистка выступила в суде Лос-Анджелеса, попросив лишить ее опеки отца.

Звезда рассказала, что мужчина полностью контролировал ее жизнь: не позволял выйти замуж и родить еще одного ребенка, а также заставлял тяжело работать без выходных и давал сильные лекарства.

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