В WSJ рассказали, как украинские бойцы на багги и квадроциклах обходят врага

Украинские защитники используют все возможные средства на фронте. В частности, они оседлали багги, квадроциклы и электровелосипеды для маневров на поле боя.

Эти легкие и тихие транспортные средства позволяют военным на передовой оставаться незаметными для российских дронов. Их используют, среди прочего, для доставки боеприпасов, эвакуации раненых и других задач.

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Квадроциклы на фронте

Небольшие размеры и высокая маневренность делают багги и квадроциклы незаменимыми на фронте. Хотя они и не могут заменить тяжелую военную технику, их роль в логистике и тактических маневрах все равно является критической.

Недавно ночью рядовой Виталий Шаблий загрузил 350 килограммов боеприпасов и воды на багги, который обычно используют на ферме. Он выключил фары и направился к прифронтовому окопу в 15 милях отсюда. Багги, длиной около 3 метров и высотой 1 – сварили в Киеве. Он использует двигатель Volkswagen,

– пишут в The Wall Street Journal.

Кроме того, бригада "Азов" использует малогабаритные транспортные средства для доставки припасов в Кременском лесу. Электровелосипеды становятся незаметными для радаров, а квадроциклы позволяют быстро передвигаться по пересеченной местности, хоть и не имеют брони.

украинские военные адаптируют различные транспортные средства, в частности модели от Polaris, Yamaha и китайских брендов, для эффективной борьбы на передовой.

Фронтовой медик, по имени Андрей, отмечал: постоянно думал о том, как быстрее добраться до раненых, но не попав под огонь врага. Он рассматривал электросамокаты, велосипеды и мотоциклы, но решил, что маневренность моноколеса превосходит все.

Оно позволяет преодолевать любые препятствия, такие как песок или грязь,

– сказал он, а также добавил, что также может разгоняться до почти 18 километров в час.

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Ранее издание The Wall Street Journal рассказывало, как украинцы и партнеры разработали 5 способов повышения эффективности дронов. Усовершенствованные бесполетные летательные аппараты способны обходить российскую систему противовоздушной обороны.