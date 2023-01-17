Военный эксперт сказал, смогут ли россияне осуществить оперативное окружение Бахмута

16 января российские захватчики опубликовали фотографию с железнодорожной станции "Соль" около Соледара. Даже находясь на этих позициях, оккупанты не отрежут логистику ВСУ с севера Бахмута.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, так захватчики могут отрезать движение от Бахмута на Северск. Хотя туда поставляют все необходимое из Славянска. Это не станет большой проблемой в логистике.

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Находится ли Бахмут под угрозой оперативного окружения

Как напомнил Свитан, в военном деле определенные города или населенные пункты не всегда являются линией обороны. Последняя формируется из опорных пунктов, естественных и искусственных рубежей.

Рубеж обороны с северо-востока Бахмута пролегает вдоль реки Бахмутки. Рубежом есть не сама река, а определенные высоты. Именно они являются той линией обороны, которые не дают оккупантам двигаться на окружение Бахмута с севера.

Свитан объяснил, есть ли угроза оперативного окружения Бахмута: смотрите видео

Само село не является рубежом обороны. Тот опорник и высотка, которую перерыли и подготовили к обороне, является рубежом. Россияне уперлись с севера, если говорить с севера Бахмута, в том числе и в Соледаре, в украинские рубежи обороны,

– отметил Свитан.

Потому сама станция "Соль" не является рубежом обороны. Это просто географическое название. Линии обороны пролегают несколько западнее. Сейчас украинские войска удерживают эти рубежи обороны, которые не дают оккупантам оцепить Бахмут с севера.

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