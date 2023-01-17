Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, так загарбники можуть відрізати рух від Бахмута на Сіверськ. Хоча туди постачають усе необхідне зі Слов'янська. Це не буде великою проблемою у логістиці.
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Чи перебуває Бахмут під загрозою оперативного оточення
Як нагадав Світан, у військовій справі певні міста чи населені пункти не завжди є лінією оборони. Остання формується із опорних пунктів, природних та штучних рубежів тощо.
Рубіж оборони з північного сходу Бахмута пролягає вздовж річки Бахмутки. Рубежем є не сама ріка, а певні висоти. Саме вони є тою лінією оборони, які не дають окупантами рухатися на оточення Бахмута з півночі.
Світан пояснив, чи є загроза оперативного оточення Бахмута: дивіться відео
Саме село не є рубежем оборони. Той опорник, та висотка, яку перерили та підготували до оборони, є рубежем. Росіяни вперлися з півночі, якщо говорити від півночі Бахмута, зокрема й в Соледарі, в українські рубежі оборони,
– зазначив Світан.
Тому сама станція "Сіль" не є рубежем оборони. Це – просто географічна назва. Лінії оборони пролягають дещо західніше. Зараз українські війська втримують ці рубежі оборони, які не дають окупантам оточити Бахмут з півночі.
Росіяни розповідають, що захопили Соледар, але це неправда
- Російські окупанти знову розповідають, що захопили Соледар. Але це чергова брехня.
- Як зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українські військові перебувають у Соледарі та постійно б'ють противника. Ситуація зі вчора, 16 січня, не змінилася.
- Окрім цього, командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним "Мадяр" продемонстрував 16 січня, як вони нищать окупантів. Тоді сталося три "бавовни" на польових складах боєприпасів росіян в Соледарі.