Пригожин не зря истерит: для вагнеровцев под Бахмутом наступили очень темные времена

Вагнеровцы терпят колоссальные потери под Бахмутом. Человеческий ресурс заканчивается. Евгений Пригожин впал в истерику.

Украинские защитники ежедневно ликвидируют сотни оккупантов. По состоянию на 8 марта Генштаб ВСУ сообщил, что "пакетизировать" удалось уже 155 530 захватчиков.

Обратите внимание Пригожина рано или поздно убьют - Пионтковский о конфликте минобороны России и ППК "Вагнер"

Вагнеровцы – в отчаянии. У Бахмута они уже теряют поддержку российских военных. Пригожин видит, что человеческий ресурс заканчивается. Вагнеровцы уже не имеют поддержки артиллерии.

У Пригожина – истерика

На территории России постоянно обнаруживают новые кладбища ликвидированных вагнеровцев. В частности, недавно нашли еще одно – под Москвой в селе Маврино . Там похоронили по меньшей мере 27 "пакетизированных".

"Повар Путина" истерит из-за ситуации под Бахмутом. Ранее Пригожин активно критиковал российское минобороны. Между тем недавно записал чуть ли не умоляющее видео.

Пригожин выпрашивает боеприпасы и подкрепления. Он уже боится, что "всем будет п***ец". "Повар Путина" в панике пытается набрать новых россиян, готовых "пакетизироваться" в Украине. Кроме того, он пытается набить себе цену и рассказывает, что "фронт развалится", если вагнеровцы отступят.

России и, в частности, вагнеровцам не удается достичь ни одной цели. Всех окупантов, пришедших в Украину, ждет либо плен, либо пакет.