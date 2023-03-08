Не можем исключать, что Бахмут в ближайшие дни падет, – генсек НАТО

Украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни. Однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на встречу министров обороны стран ЕС в Стокгольме.

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Запад должен увеличить военную поддержку

По его словам, есть вероятность падения города в ближайшие дни.

Столтенберг подчеркнул, что Запад должен усилить помощь Украине, чтобы вероятная потеря Бахмута не стала переломным моментом в войне.

Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать поддерживать Украину,

– подчеркнул он.

Он отметил, что последние несколько месяцев вокруг Бахмута шли ожесточенные бои, при этом Россия бросала на это направление всю новую живую силу и технику.

"То, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", – сказал Столтенберг.

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