Не можем исключать, что Бахмут в ближайшие дни падет, – генсек НАТО
Источник:НАТО
Украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни. Однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на встречу министров обороны стран ЕС в Стокгольме.
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Запад должен увеличить военную поддержку
По его словам, есть вероятность падения города в ближайшие дни.
Столтенберг подчеркнул, что Запад должен усилить помощь Украине, чтобы вероятная потеря Бахмута не стала переломным моментом в войне.
Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать поддерживать Украину,
– подчеркнул он.
Он отметил, что последние несколько месяцев вокруг Бахмута шли ожесточенные бои, при этом Россия бросала на это направление всю новую живую силу и технику.
"То, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", – сказал Столтенберг.
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- В Институте изучения войны отмечали, что россиянам не хватает механизированных сил для продвижения в Бахмуте. Уже более полугода захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил на этом направлении, однако им это не удается сделать.
- Кроме того, аналитики констатировали, что у врага проблемы со штурмовыми отрядами. Собственно, они слишком малы для того, чтобы совершать эффективные наступательные операции.
- Вечером 7 марта президент Владимир Зеленский сообщил трагическую новость о гибели Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Он погиб в бою под Бахмутом.
- Пытаясь более 7 месяцев захватить город, оккупанты понесут там огромные потери. В разведке рассказали, что оккупанты жалуются на свое командование, которому безразличны потери.
- Скулит российский военный и из-за отсутствия ротации. Выяснилось, что некоторым счастливчикам удалось продержаться на фронте уже год.