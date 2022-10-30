Дороги укрыты телами погибших россиян, – ВСУ о том, что происходит на самых горячих направлениях

Россияне рассказывают, что имеют "определенные успехи" в районе Бахмута. В ВСУ отметили, что успех у оккупантов под Бахмутом один – нести потери.

Все направления на Бахмутском направлении покрыты телами погибших россиян. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время брифинга отметил, что они либо не хотят рисковать, либо просто презирают своих собратьев, сообщает 24 канал.

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Под Бахмутом идут жесткие бои

Возле Бахмута идет жестокая битва. Оккупанты пытаются идти в наступление и постоянно накрывают это направление с артиллерии, однако никаких успехов, о которых отчитываются российские пропагандисты, у противников нет.

На самом деле их успехи в основном в потере живой силы и техники. Там идут очень жестокие бои,

– сказал Череватый.

Авдеевское направление враг штурмовал 41 раз в сутки

Кроме Бахмутского, сильные бои идут и на Авдеевском направлении. За эти сутки ВСУ отбили около 41 штурма врага и россияне потеряли там по меньшей мере 249 живой силы, а также БМП и танки.

Что известно о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 950 российских военных. Сергей Череватый отметил, что наибольшие потери оккупанты понесли на Востоке, поскольку сейчас там самые ожесточенные бои.

Всего за прошедшие сутки россияне пытались наступать в районе 10 населенных пунктов и все – в Донецкой области. Речь идет о Яковлевке, Бахмуте, Бахмутском, Александрополе, Каменке, Авдеевке, Первомайском, Красногоровке, Марьинке и Новомихайловке.

Также россияне убили еще 5 мирных жителей Донетчины. Кроме этого, на освобожденных территориях правоохранители обнаружили тела еще 5 гражданских, погибших во время оккупации.

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