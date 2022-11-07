И по мертвым, и по живым: в сети показали последствия обстрела россиян в Бахмуте

Худшая ситуация на Донбассе сейчас именно у Бахмута. Оккупанты беспощадно обстреливают город и близлежащие территории. Стреляют как по живым, так и по мертвым украинцам.

Да, в сети появилось фото из Бахмута. На нем ясно видно, что русские захватчики обстреляли кладбище.

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Не дают покоя даже мертвым

Среди кладбища в Бахмуте виднеется глубокая воронка. Рядом можно увидеть разбитые в результате обстрела надгробия – российские захватчики не дали спокойно отдохнуть даже мертвым украинцам.



Кладбище в Бахмуте / твиттер Saint Javelin

Что сейчас происходит в Бахмуте

У Бахмута сейчас идут самые ожесточенные бои. Оккупанты не жалеют ни сил, ни резервов, чтобы захватить населенный пункт. Штурмовать Бахмут пытаются вагнеровцы и российские заключенные. Город обстреливают из разных видов вооружения, даже фосфорными снарядами.

На Бахмутском направлении оккупанты продвигались, но достигнув гипсового карьера и завода "Кнауф", остановиться и даже местами отошли.

Ежесуточно у Бахмута удается ликвидировать от 70 до 100 врагов. Еще больше раненых.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что наши воины стоят и держат рубежи, несмотря на маневровую войну. Врагу не удается существенный прорыв.

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