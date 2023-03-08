ВСУ удалось стабилизировать ситуация в районе Бахмута: Череватый рассказал, что это значит

За сутки на Бахмутском направлении произошло 102 обстрела и 72 боестолкновения. Силы обороны уничтожили 115 российских оккупантов и 197 ранили.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал. Он прокомментировал вопрос о стабилизации ситуации вокруг Бахмута, который Россия хочет окружить

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В сутки только в районе Бахмута было 35 обстрелов

"Стабилизация – это то, что врагу не удается развить его успех в наступательных действиях. При этом по нему наносили огонь, останавливаются его действия, не дается продвигаться дальше и добиваться каких-либо тактических побед", – сказал Череватый.

По его словам, Бахмутское направление и дальше – эпицентр боевых действий, ведь за сутки там произошло 102 обстрела разными типами ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, в районе населенных пунктов Васильевка, Орехово-Василовка, Ивановское и Бахмут произошло 72 боестолкновения.

Только в районе Бахмута было 35 обстрелов и 12 боеприкосновений. 115 оккупантов уничтожено, 197 получили ранения разной степени,

– сообщил Череватый.

Он рассказал, что вагнеровцы, несмотря на потери, продолжает оставаться главной штурмовой силой. Из-за больших потерь вагнеровцев усилили подразделениями воздушно-десантных войск, механизированными подразделениями и артиллерией и авиацией.

Отвечая на вопрос, как долго продержатся вагнеровцы, Череватый заметил, что их уже использовали как пушечное мясо.

"Их использовали. Они 8 месяцев буквально были пушечным мясом, даже западные аналитики назвали это "мясными" волнами атак. То есть они использовались таким экстенсивным примитивным путем для истощения наших подразделений, для постоянного давления на нашу оборону", – резюмировал Череватый.

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