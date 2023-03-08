Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал. Він прокоментував питання щодо стабілізації ситуації навколо Бахмута, який Росія хоче оточити.

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За добу тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів

"Стабілізація – це те, що ворогу не вдається розвинути його успіх в наступальних діях. При цьому по ньому завдавали вогонь, зупиняються його дії, не дається просуватися далі і досягати якихось тактичних перемог", – сказав Череватий.

За його словами, Бахмутський напрямок і надалі – епіцентр бойових дій, адже за добу там відбулося 102 обстріли різними типами ствольної і реактивної артилерії. Крім того, в районі населених пунктів Василівка, Оріхово-Василівка, Іванівське і Бахмут відбулося 72 боєзіткнення.

Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень. 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня,

– повідомив Череватий.

Він розповів, що вагнерівці, попри втрати, надалі залишається головною штурмовою силою. Та через великі втрати вагнерівців підсилили підрозділами повітряно-десантних військ, механізованими підрозділами та артилерією і авіацією.

Відповідаючи на запитання, як довго протримаються вагнерівці, Череватий зауважив, що їх вже використали як гарматне м'ясо.

"Їх використали. Вони 8 місяців буквально були гарматним м'ясом, навіть західні аналітики назвали це "м'ясними" хвилями атак. Тобто вони використовувались таким екстенсивним примітивним шляхом для виснаження наших підрозділів, для постійного тиску на нашу оборону", – резюмував Череватий.

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