В ВСУ объяснили, как россияне могут дальше действовать в Бахмуте

Интенсивность боев вокруг Бахмута не утихает. Количество атак от врага несколько уменьшилось, однако это может быть ненадолго.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона спрогнозировал, как будут действовать россияне в дальнейшем в районе Бахмута. Об этом пишет 24 Канал.

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Изменит ли враг тактику возле Бахмута

По словам Череватого, сейчас количество обстрелов по нашим Силам обороны в Бахмуте несколько уменьшилось. Если раньше было от 35 и 50 мощных обстрелов, то сейчас от 17 до 25. Причиной могут быть погодные условия и попытки врага перегруппироваться после значительных потерь.

Он также не думает, что у россиян будет возможность существенно изменить тактику возле Бахмута, учитывая, что у них есть командиры младшего и среднего звена, генералитет и обученные резервы.

Да, они провели мобилизацию, кое-что научили это подразделение. Но это не такие "супер-рейнджеры", которые смогут изменить существенно характер боевых действий,

– сказал он.

Череватый считает, что они дальше будут продолжать тактику оккупации "метр за метром". Но, как показала "Харьковская операция", при первой возможности эти метры быстро возвращаются к ВСУ.

Как россияне могут действовать по другим направлениям Востока

Также Череватый попытался спрогнозировать дальнейшие действия оккупантов под Купянском, в Харьковской области, Донецкой и Луганской областях. По его мнению, учитывая позицию военно-политического руководства вражеской армии, они постараются двигаться хотя бы по сантиметру вперед, ведь их непрестанно гонят на бессистемные штурмы.

До тех пор, пока мы не станем настолько сильными, что нанесем (удар) уже подготовленными резервами, с нормально обученным личным составом и новейшей техникой, которую дают нам, в первую очередь, партнеры. Просто отбросим их с нашей территории,

– добавил он.

Что сейчас происходит в Бахмуте