ВСУ сковали россиян в Бахмуте, – генерал Милли

Украинские защитники сковали российских террористов в Бахмуте. Поэтому наши Вооруженные Силы продолжают надежно защищать город и стоять на своих позициях.

Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, российские захватчики добились тактических успехов большой ценой.

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Что в США говорят об обороне Бахмута

Марк Милли отметил, что Украина имеет надежную оборону и сковала российские силы в Бахмуте.

Они (ВСУ – 24 Канал) требуют очень больших затрат от группы "Вагнера" и российских регулярных вооруженных сил,

– подчеркнул генерал.

По словам Милли, в Бахмуте и вокруг города идут ожесточенные бои. А оккупанты достигают небольших тактических успехов ценой огромных потерь.

Сейчас Запад делает все по укреплению ВСУ с точки зрения оборудования, боеприпасов и обучения.

"Выросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения", – добавил генерал.

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