Битва еще не окончена, – Кирби прокомментировал заявления Пригожина о Бахмуте

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обнародовал видео, где говорит, что его наемники якобы захватили городскую администрацию Бахмута. В Белом доме уже отреагировали на эти циничные заявления.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом, на самом деле террористы еще далеки от взятия Бахмута.

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Реакция Белого дома на заявления Пригожина о Бахмуте

По словам Кирби, Вооруженные Силы Украины не откинуты от Бахмута, и они все еще борются за город.

К тому же, подчеркнул Кирби, битва за Бахмут еще не окончена. Таким образом, украинцы не отбиты от города.

В американском Институте изучения войны рассказали, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля захватили здание горадминистрации. А Евгений Пригожин якобы поднял там российский флаг.

Глава убийц утверждал, что ЧВК "Вагнера" "законно контролирует" Бахмут, хотя украинские войска остаются в западной части города.

3 апреля российские войска осуществили дальнейшее продвижение и были опубликованы кадры, на которых изображены флаги "Вагнера" и России, установленные над обломками разрушенного административного здания.

Аналитики отметили, что вагнеровцы, вероятно, продолжат попытки консолидировать контроль над центром Бахмута и попытаются продвигаться на запад через густонаселенные районы Хромового.

ВСУ контролируют ситуацию в Бахмуте

Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на самом деле россияне еще далеки от контроля над украинским городом. По его словам, Бахмут – украинский, и россияне ничего не захватили и очень далеки от того, чтобы это сделать.