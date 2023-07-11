Тайная мобилизация: Череватый сообщил, какие подразделения врага сосредоточены вокруг Бахмута

Группировка оккупантов на Бахмутском направлении чрезвычайно разная. Там уже даже заметили так называемые подразделения "БАРС".

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, сейчас на Бахмутском направлении находятся воздушно-десантные войска оккупантов и пехотные подразделения.

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Им помогает целая "солянка" разных войск. Там фиксировали так называемый боевой армейский резерв "БАРС", территориальные войска и некоторые подразделения из разных частных военных компаний.

За последние 2,5 месяца там также появились штурмовые роты "шторм z", набранные из криминальных элементов,

– рассказал Череватый.

В россиян проблемы с личным составом

Как подчеркнул Череватый, у российских оккупантов действительно есть проблемы с личным составом. Но там боятся провести полноценную мобилизацию. Поэтому у них уже много месяцев продолжаются скрытые мероприятия по набору личного состава.

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Поэтому группировка захватчиков чрезвычайно разная. Они набирают определенное количество людей в разные сомнительные подразделения.

У них нет полноценных больших резервов, которые можно сразу вводить в бой. Поэтому там и были разные вагнеровцы и другие так называемые ЧВК, а также "шторм z", армейский резерв, территориальные войска. Скоро гастарбайтеры из Москвы поедут,

– рассказал Череватый.

Потери России в войне против Украины: коротко

Российские оккупанты понесли значительные потери в полномасштабной войне против Украины. Вторжение началось 24 февраля 2022 года.

За это время Вооруженные Силы Украины уничтожили 235 020 личного состава врага. К примеру, за минувшие сутки, 10 июля, на "концерт Кобзона" отправилось еще 540 захватчиков.

Кроме того, Россия уже потеряла 4089 танков, 7983 боевых бронированных машин, 4385 артиллерийских систем, 672 РСЗО, 414 средств ПВО, 315 самолетов, 310 вертолетов и т.д.