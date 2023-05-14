Россияне могут попасть в окружение в Бахмуте: военный обозреватель оценил вероятность

В последнее время Вооруженные Силы Украины имеют ощутимые успехи на Бахмутском направлении. Вероятно, цель ВСУ – окружить группировку окупантов в городе.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины осуществляют системные контратаки против оккупантов. Однако говорить о возможности окружения россиян в Бахмуте еще рано.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Как подчеркнул Коваленко, только военные владеют всей информацией о ситуации на Бахмутском направлении. Однако можно предположить, что в дальнейшем ВСУ попытаются продвинуться в северо-западном и юго-западном секторах в направлении Берховки и Клещиевки.

В случае успеха это позволит перерезать с Берховки трассу М-03. А с юга – продолжить продвижение в сторону Опытного.

Впрочем, не факт, что окружение можно будет быстро реализовать. Ведь на восточном секторе есть дорога через Бахмутское. Также оккупанты могут выводить войска через Покровское. Поэтому, к сожалению, даже в случае окружения оккупантов в Бахмуте, у них будет возможность убежать,

– рассказал Коваленко.

Могут ли оккупанты попасть в окружение в Бахмуте – рассказал Коваленко: смотрите видео

Но тут следует учитывать и другой фактор. Вполне возможно, что российское командование не позволит оккупантам уходить. Тогда ситуация для них будет катастрофической.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении: коротко