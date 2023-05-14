Россияне могут попасть в окружение в Бахмуте: военный обозреватель оценил вероятность
В последнее время Вооруженные Силы Украины имеют ощутимые успехи на Бахмутском направлении. Вероятно, цель ВСУ – окружить группировку окупантов в городе.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас Вооруженные Силы Украины осуществляют системные контратаки против оккупантов. Однако говорить о возможности окружения россиян в Бахмуте еще рано.
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Какая ситуация на Бахмутском направлении
Как подчеркнул Коваленко, только военные владеют всей информацией о ситуации на Бахмутском направлении. Однако можно предположить, что в дальнейшем ВСУ попытаются продвинуться в северо-западном и юго-западном секторах в направлении Берховки и Клещиевки.
В случае успеха это позволит перерезать с Берховки трассу М-03. А с юга – продолжить продвижение в сторону Опытного.
Впрочем, не факт, что окружение можно будет быстро реализовать. Ведь на восточном секторе есть дорога через Бахмутское. Также оккупанты могут выводить войска через Покровское. Поэтому, к сожалению, даже в случае окружения оккупантов в Бахмуте, у них будет возможность убежать,
– рассказал Коваленко.
Могут ли оккупанты попасть в окружение в Бахмуте – рассказал Коваленко: смотрите видео
Но тут следует учитывать и другой фактор. Вполне возможно, что российское командование не позволит оккупантам уходить. Тогда ситуация для них будет катастрофической.
Успехи ВСУ на Бахмутском направлении: коротко
- Вооруженные Силы Украины осуществили ряд успешных контратак на Бахмутском направлении. Россияне, которым удалось выжить, были вынуждены бежать или сдаваться в плен.
- К примеру, 14 мая украинские защитники захватили более 10 позиций врага. Это произошло на севере и юге Бахмута.
- Ранее представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый также рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении. Там за 3 дня контрудара удалось освободить 17,3 квадратных километра территории.
- Битва за Бахмут и находящиеся поблизости населенные пункты продолжается с июля 2022 года. В декабре оккупанты усилили наступление, но украинские защитники до сих пор защищают город. Целью захватчиков было окружение подразделений Сил обороны Украины на этом направлении.