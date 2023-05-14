Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, зараз Збройні Сили України здійснюють системні контратаки проти окупантів. Однак говорити про можливість оточення росіян в Бахмуті ще рано.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як наголосив Коваленко, лише військові володіють усією інформацією щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Однак можна припустити, що надалі ЗСУ спробують просунутися в північно-західному та південно-західному секторах в напрямку Берхівки та Кліщіївки.

В разі успіху це дозволить перерізати з Берхівки трасу М-03. А з півдня – продовжити просування в бік Опитного.

Утім, не факт, що оточення можна буде швидко реалізувати. Адже на східному секторі є дорога через Бахмутське. Також окупанти можуть виводити війська через Покровське. Тому, на жаль, навіть у випадку оточення окупантів в Бахмуті, у них буде можливість тікати,

– розповів Коваленко.

Чи можуть окупанти попасти в оточення у Бахмуті – розповів Коваленко: дивіться відео

Але тут потрібно враховувати й інший фактор. Цілком можливо, що російське командування не дозволить окупантам відходити. Тоді ситуація для них буде катастрофічною.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: коротко