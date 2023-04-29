Продолжаются стрелковые бои, иногда на расстоянии в 1 метр, – офицер ВСУ о ситуации в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины отважно обороняют город и наносят оккупантам значительных потерь.

В районе Бахмута российские захватчики используют все имеющиеся у них силы для того, чтобы захватить город. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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Тактика, как во время Второй мировой войны

Бахмутское направление до сих пор остается одним из самых горячих на фронте. В городе сейчас ведутся стрелковые бои.

Иногда дистанция стрелковых боев от одного метра. Поэтому ситуация достаточно напряженная. Но мы делаем все, чтобы не только контролировать ее, но и наносить поражение врагу и максимально разбивать его силы,

– отметил Родион Кудряшов.

Несмотря на значительные потери тактика русских войск не меняется. Она похожа на тактику военных во время Второй мировой войны.

"Они просто забрасывают большим количеством пехоты наш передний край как днем, так и ночью. Когда отделение противника "ложится", за ним идет следующее. Когда заканчиваются отделения, они меняются на другой взвод. Затем взвод меняют на другую роту и так бесконечно", – рассказал майор ВСУ.

Мобилизационный ресурс россиян достаточно значителен. Поэтому они пытаются "брать" количеством, а не качеством подготовки.

Родион Кудряшов о сложной ситуации в Бахмуте: смотреть видео

Используют все, что могут

Ситуация вокруг Бахмута на самом деле очень динамична и сложна, но ее контролируют Вооруженные Силы Украины.

Мы совершали плановый облет переднего края, позиций врага и видели сотни военнослужащих России, вагнеровцев, уже замертво лежащих в нашей земле. Но подобные видео даются не просто так. Это планомерная работа наших Вооруженных Сил, планомерное планирование нашего командования и большая самоотдача военных на переднем крае.

– сообщил Родион Кудряшов.

Основной силой в Бахмуте является ЧВК "Вагнера" – подразделения, в которых набирают заключенных и военнослужащих, уже имеющих опыт. На флангах сейчас работает регулярная армия, поддерживая вагнеровцев, в частности, артиллерией.

Кроме того, на Бахмутском направлении применяют все виды сил и средств, которые только могут – от современных приборов наблюдения до советского вооружения.

"Враг применяет все, что у него есть. Это большое количество пехоты, а-ля волновые атаки, которые применяют на переднем плане. Используют артиллерийское вооружение, авиацию, но наши силы обороны несокрушимы", – рассказал Кудряшов.

По словам военного, Вооруженные Силы Украины в Бахмуте сейчас выполняют приказ устойчивой обороны, наносят максимальные поражения врагу. Но при этом сохраняют, по возможности, свой личный состав.

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