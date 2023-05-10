В Бахмуте мы сломали хребет империи, – разведчик из "Волки Да Винчи" о ситуации в городе

Оккупанты направили в Бахмут очень большое количество своих сил и резервов. Бахмут – это гордая крепость, при удержании которой украинские защитники потеряли тысячи жизней, но сломали хребет этой империи.

Об этом рассказал украинский военный Георгий из разведгруппы "Дикое поле" в составе батальона "Волки Да Винчи". По его словам, для оккупантов завоевание Бахмута стало принципом, но наша оборона была устойчивой.

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Какая ситуация в Бахмуте

По словам военного, он не может сказать, что наши защитники победили захватчиков, но их истощили. Бахмут – это логистический центр схождения двух дорог. Он географически расположен в зоне, где есть спуски и подъемы. Сейчас там идет пехотная война.

Сейчас тактика оккупантов стандартная: "мясные волны" вагнеровцев, но прикрытые артиллерией и дронами.

В самом же Бахмуте тактика врага – штурмовая. Штурмы "Вагнера" проходят дом за домом. Они идут по 7 – 10 человек, агрессивно рвутся вперед и зачищают, забрасывая кварталы, где есть наши войска, артой. Уничтожают дома, которые могут служить крепостью, с помощью самолетов, которые уже давно сбрасывают управляемые бомбы,

– рассказал Георгий.

Он подчеркнул, что за Бахмут российские террористы сражались очень долго. На сегодняшний день город не упал.

"Ибо это гордая крепость, за сдерживание которой мы потеряли тысячи жизней, но сломали хребет этой империи. Она все же упадет полностью в своей последней войне. И остановит ее именно Украина", – добавил воин.

Бахмут сегодня: что происходит

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 10 мая на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступление. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.