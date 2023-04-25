Бахмут становится образцом военного позора России, каждый кирпич дается ему колоссальной ценой, – ВСУ

Город-крепость Бахмут испытывает сокрушительные удары от российских оккупантов. Но, несмотря на все попытки врага захватить город, они еще далеки от этого.

Из-за колоссальных потерь оккупационных войск, в частности вагнеровцев, россияне не могут обойтись без привлечения мобилизованных к боям на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Военный позор россиян

Российские войска продолжают атаковать несокрушимый Бахмут. За прошедшие сутки враг нанес 280 ударов артиллерийскими системами и РСЗО. Кроме того, в городе произошло 23 боевых столкновения и 4 авианалета.

"Если говорить об ударных силах, то россияне наносят удары всеми видами ствольной артиллерии, РСЗО, авиации и дронами-камикадзе. Если же говорить о действиях пехоты, учитывая, что бои идут в городской застройке, то там действуют малые группы, иначе они становятся слишком заметными", – отметил Сергей Череватый.

Россияне учатся на своих ошибках и учитывают, что у ВСУ есть мощная система наблюдения. Посылая малые группы, они пытаются получить хоть полдома или пол-улицы.

Каждый кирпич в Бахмуте дается для них невероятно дорогой ценой, потому что потери просто колоссальны. Мне кажется, у них какая-то "сверхцель" – взять этот относительно небольшой город, потому что он становится образцом их военного позора,

– подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ.

Кто бьется за Бахмут

В основном в Бахмуте воюют вагнеровцы – они много месяцев являются главной ударной силой врага на этом направлении.

"Они одни под страхом смерти способны часто атаковать украинские позиции. Из-за того, что их не хватает просто физически, потому что их постоянно уничтожают наши военные, вагнеровцы вынуждены пополняться. В первую очередь за счет ДШВ и некоторых других спецподразделений", – рассказал Сергей Череватый.

По его словам, потери россиян на протяжении более года настолько велики, что они все же не могут обходиться без мобилизованных. Ни одна российская бригада не способна полноценно выполнять боевые задания.

На Бахмутском направлении враг концентрирует все, что может. В то же время на Лиманско-Купянском направлении оккупанты не ведут атакующие действия, сосредотачиваясь только на артиллерийских и авиационных ударах.

Потери врага на Бахмутском направлении

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 175 оккупантов, а 213 – получили ранения.

Кроме того, украинские военные уничтожили:

вражеский танк Т-72;

4 БМП;

3 пушки МСТА-Б;

5 БПЛА, 2 из которых – Ролан-10, 3 – ZALА;

станцию радиолокационной борьбы;

4 боеполевых складов боеприпасов.

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