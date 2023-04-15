ВСУ контролируют весь Бахмут артиллерией, – военный эксперт о боях на Востоке

В Бахмуте идут ожесточенные городские бои, а украинская артиллерия достает оккупантов в любой точке города. Иногда перестрелки идут максимально близко.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, украинские военные способны бить из артиллерии по расположениям оккупантов в любой точке города.

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Сейчас около трети города находится под контролем ВСУ. Россияне располагаются у частного сектора и промзоны.

Мы, как минимум, удерживаем рубеж обороны в районе высоток Бахмута. Это примерно треть города. Хотя идет неизменное перемещение рубежей обороны. Мы в режиме активной обороны и иногда делаем контрнаступательные действия,

– отметил Свитан.

Иногда бои проходят максимально близко. Уже были истории, что украинские военные находились в одной квартире, а оккупанты – в другой.

Какая ситуация в Бахмуте и Авдеевке – рассказал Свитан: смотрите видео

В Авдеевке погибает огромное количество россиян

Как отметил Свитан, украинская артиллерия отлично разносит российских захватчиков под Авдеевкой. У россиян огромные потери. В свое время там уничтожили большую часть так называемого 1-го армейского корпуса донецких боевиков. А во время атак там погибает до 70% вражеских штурмовых групп.

После того, как у 1 корпуса были большие потери, туда бросили донецкую "милицию". Она быстро сдулась. А сейчас туда идут российские "вдвшники". И картина такая же. Более половины этих подразделений составляют мобилизованные, имеющие проблемы с опытом. Также там работает российская артиллерия и авиация. Количество вылетов возросло где-то в 2 раза,

– рассказал Свитан.

Что происходит в Бахмуте: коротко