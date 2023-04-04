Точно не центр: полковник ВСУ объяснил, какие позиции в Бахмуте действительно важны

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вывесил российскую тряпку в админздании в центре Бахмута и стал рассказывать, что "де-юре" захватил город. На самом деле там сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, многие россияне любят приезжать и писать что-то вроде "здесь был Вася". А Пригожин – любитель поснимать видео и вывешивать разные тряпки.

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На самом деле, Пригожин сейчас пробует доказать Путину свою надежность и пытается хотя бы выйти с ним на контакт. Он не может полностью взять город, потому и делится сомнительными успехами.

Пригожин через видео пытается достучаться, что бы его снова подпустили к Путину. Выполнить задание по взятию Бахмута ему не выходит. А выйти тоже невозможно, потому что поджимают российские подразделения. (Вероятно – 24 канал), есть задача уничтожить вагнеровцев в Бахмуте об наши подразделения,

– предположил Свитан.

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Какая на самом деле ситуация в Бахмуте

Как подчеркнул Свитан, бахмутский гарнизон стоял, стоит и будет стоять дальше. Украинские подразделения содержат основные рубежи. Российские оккупанты не смогли захватить трассу до Константиновки. Также захватчиков вроде бы несколько отодвинули от Хромового.

Из Хромового выбили, вернули позиции и расширили коридор. Проблем там не должно быть. Думаю, что в течение нескольких недель мы уже забудем о ЧВК "Вагнера". Как раз уничтожим их последние несколько тысяч человек до конца апреля, а возможно и в мае будем добивать,

– заметил Свитан.

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