Точно не центр: полковник ВСУ объяснил, какие позиции в Бахмуте действительно важны
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вывесил российскую тряпку в админздании в центре Бахмута и стал рассказывать, что "де-юре" захватил город. На самом деле там сейчас продолжаются ожесточенные бои.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, многие россияне любят приезжать и писать что-то вроде "здесь был Вася". А Пригожин – любитель поснимать видео и вывешивать разные тряпки.
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На самом деле, Пригожин сейчас пробует доказать Путину свою надежность и пытается хотя бы выйти с ним на контакт. Он не может полностью взять город, потому и делится сомнительными успехами.
Пригожин через видео пытается достучаться, что бы его снова подпустили к Путину. Выполнить задание по взятию Бахмута ему не выходит. А выйти тоже невозможно, потому что поджимают российские подразделения. (Вероятно – 24 канал), есть задача уничтожить вагнеровцев в Бахмуте об наши подразделения,
– предположил Свитан.
Свитан объяснил, что сейчас происходит в Бахмуте: смотрите видео
Какая на самом деле ситуация в Бахмуте
Как подчеркнул Свитан, бахмутский гарнизон стоял, стоит и будет стоять дальше. Украинские подразделения содержат основные рубежи. Российские оккупанты не смогли захватить трассу до Константиновки. Также захватчиков вроде бы несколько отодвинули от Хромового.
Из Хромового выбили, вернули позиции и расширили коридор. Проблем там не должно быть. Думаю, что в течение нескольких недель мы уже забудем о ЧВК "Вагнера". Как раз уничтожим их последние несколько тысяч человек до конца апреля, а возможно и в мае будем добивать,
– заметил Свитан.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин стал рассказывать, что "де-юре" захватил город. Все из-за того, что боевики находятся на территории городской администрации. Однако представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что оккупанты очень далеки от того, чтобы взять город.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что россияне пытаются захватить Бахмут уже несколько месяцев. Им не удается этого сделать, поэтому они придумывают разные фейки.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также подчеркнул, что россияне не захватили город. Сражение за Бахмут продолжается.