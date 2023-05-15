На Бахмутском направлении есть продвижение ВСУ: однако в городе и на окрестностях очень сложно

Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении – первый успех наступательных действий во время проведения операции по обороне Бахмута. Операция по защите города продолжается.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.

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Сырский о ситуации на Бахмутском направлении

Генерал-полковник рассказал, что продвижение наших войск на Бахмутском направлении – первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые бьются с агрессором, преодолевая наивысший предел человеческих возможностей,

– отметил Сырский.

Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Сырский подчеркнул, что операция по обороне Бахмута продолжается, а все необходимые для обороны решения приняты.

"Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали прямо на месте боевых действий", – добавил он.

В Бахмуте сейчас все очень сложно

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в Бахмуте и в окрестностях сейчас все очень сложно. Вопреки всему, нашим войскам удалось несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности украинских защитников.

Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Идут тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута,

– отметила Маляр.

Оккупанты несут огромные потери на фронте

По состоянию на 15 мая Россия потеряла на войне в Украине 199 460 захватчиков. Только за последние сутки россияне потеряли 580 единиц личного состава. Потери в технике: