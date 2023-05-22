ВСУ возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута, россиянам понадобится подкрепление, – ISW

Российские войска потеряли часть территорий вокруг Бахмута. А украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "Вагнера" в городе-крепости.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По словам аналитиков, российские террористы безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции.

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ВСУ возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута

Так, захватчики потеряли часть территорий вокруг Бахмута, а постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению вагнеровцев в городе.

Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада заявила, что контратаки бригады расширили украинское наступление в районе Бахмута до 1 750 метров в ширину и 700 метров в глубину в неустановленном районе.

Российские силы, такие как 72-я отдельная мотострелковая бригада, безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции и ответить на украинские контратаки на флангах Бахмута. Таким образом, украинские защитники возобновили тактическую инициативу вокруг города-крепости.

В Генштабе Украины сообщали, что обычные силы России вели безуспешные наступательные действия к югу от Ивановского (6 километров западнее Бахмута), в направлении Григоровки (примерно 6 километров северо-западнее Бахмута) и в направлении Белой Горы (12 километров юго-западнее от Бахмута). Кроме этого, российские блогеры также отмечали неудачные вражеские штурмы на флангах города-крепости.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил украинских воинов и командиров на передовой на Бахмутском направлении. Он заявил, что Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла", – отметил Сырский.