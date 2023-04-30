Россияне потеряли в Бахмуте до четырех мотострелковых дивизий, – Жданов

Российские захватчики несут огромные потери на Бахмутском направлении. Если обобщить, то именно там они "задвохсотили" около четырех мотострелковых дивизий.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще в конце марта – начале апреля была информация, что на Бахмутском направлении оккупанты потеряли около 35 – 40 тысяч личного состава.

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Это действительно огромные цифры. Из этих людей можно было бы сформировать 4 дивизии.

ISW ранее подтверждал, что потери там очень велики. Даже звучали цифры в 35-40 тысяч. Это – 4 мотострелковых дивизии. Наибольшие потери на Бахмутском направлении были у так называемых ЧВК вроде "Вагнера",

– отметил Жданов.

Россия потеряла до 4 мотострелковых дивизий на Бахмутском направлении – Жданов: смотрите видео

Какую тактику использует Россия на Бахмутском направлении

Как отметил Жданов, Россия постоянно меняет тактику. Еще в начале полномасштабного вторжения они сражались батальонными тактическими группами. А уже сейчас, в частности, на Бахмутском направлении, в атаку идет небольшое количество оккупантов.

Сначала они штурмовали БТГр. Затем перешли в ротные, взводные и маленькие группы. Сейчас они периодически возвращаются в тактики с привлечением большего количества личного состава. Где-то как во взводе – 15 – 20 человек. Хотя сперва в атаку идет небольшое количество людей, чтобы обнаружить слабые места. Если им это получается, то к подразделению присоединяется еще 2 – 3 группы. И выходит взвод у 20 – 25 человек,

– объяснил Жданов.

Украинские военные отбивают атаки российских оккупантов. Однако очень часто за первой волной сразу идет вторая. Захватчики не забирают своих раненых и погибших, поэтому интервалы между атаками могут быть очень короткими.

Потери России в войне: коротко