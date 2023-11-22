Россияне активизировались: в ВСУ рассказали, что происходит возле Бахмута
На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают атаковать украинских военных. Россияне хотят вытеснить защитников с позиций вблизи Клещеевки.
ВСУ отразили 5 атак возле Клещеевки и Южного Донецкой области. Подробнее об оперативной ситуации в районе Бахмута рассказал 24 Каналу начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
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оккупанты переходят к штурму
Фитьо отметил, что украинские защитники также отразили 5 вражеских атак на Купянско – Лиманском направлении. Российские захватчики применили 28 дронов, совершили 439 обстрелов. В свою очередь ВСУ ликвидировали 122 кафира и 16 образцов техники.
Противник активизировался. Уже около трех недель отошел от оборонительных действий и переходит к атакующим. Пытается вернуть утраченные позиции,
– подчеркнул начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ.
В Купянско – Лиманском направлении враг применял авиацию, в то же время на Бахмутском направлении ее не использовал. Ситуация динамична, однако успехов у россиян нет.
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С чем связана активность россиян
По словам Фитьо, для оккупантов в приоритете Купянск. Противник хочет захватить город, чтобы продемонстрировать хоть какую-нибудь победу. Поскольку в России вскоре состоятся президентские выборы, а населению нужно объяснить, куда исчезло более 320 тысяч оккупантов, которые будто отправились на "СВО".Заметьте! По состоянию на 22 ноября Россия потеряла 320 670 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5 446 танков, 10 188 боевых бронированных машин, 7 769 артиллерийских систем, 899 реактивных систем залпового огня, 589 средства ПВО, 323 самолета, 324 вертолета и т.д.
"Пытаются наступать. Пытаются получить какие-то минимальные достижения, чтобы с помощью пропаганды их предоставить как достижение века", – объяснил Владимир Фитьо.
Главная задача ВСУ – не дать врагу остаться в статическом положении. Ведь оборона у оккупантов прочная – они активно бетонируются и закапываются, а из укрепленных районов противника очень сложно выбить. Поэтому воины даже по несколько метров, но двигаются вперед и не дают врагу закрепиться на удержанных позициях.
Ситуация на фронте: главное
- Россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося значительные потери врагу. Захватчики проводили безрезультатные наступательные действия восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили 13 атак.
- На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневые поражения по тылам россиян.
- Украинские войска уничтожили целую российскую штурмовую группу под Кринки. Также в Скадовском районе в результате украинского удара погибли 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр.