Разница между снимками – 6 месяцев: как выглядят окрестности Бахмута со спутника

На новых спутниковых снимках из Бахмута видны огромные разрушения как города, так и его окрестностей. В частности, и мосты через реку Бахмутовка.

Последние снимки нескольких недель демонстрируют насколько разрушена инфраструктура города. Бомбардировки и уличные бои оставили свои следы на жилых домах и предприятиях.

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Как выглядят окрестности Бахмута

На снимках от 6 марта, сделанных компанией Maxar Technologies, видно, что мосты через реку Бахмутовка разрушили. Река разделяет город и может быть использована Украиной в качестве оборонительной линии для сдерживания наступления России.



Разрушенные мосты через реку Бахмутовка / Фото Maxar Technologies

Наиболее серьезные повреждения видны на восточной и южной части города. За последние несколько недель в этих районах разрушили большое количество инфраструктуры.



Южные окрестности города / Фото Maxar Technologies



Город Бахмут со спутника / Фото Maxar Technologies

В соцсетях Генштаб ВСУ также опубликовал спутниковые снимки с разницей в 6 месяцев. На них видно, что постоянные обстрелы уничтожают не только инфраструктуру, но и природу Бахмута. Все поля усеяны воронками от разорванных снарядов.

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